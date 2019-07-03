Угрозы для Ломаченко: в Британии разрабатывают план по лишению украинца всех чемпионских поясов

Тренер олимпийского чемпиона Люка Кэмпбелла уверен, что 31 августа украинский Хайтек может стать его жертвой

Ломаченко vs Кэмпбелл. Фото: Twitter

Тренер британского легковеса Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО) Шейн Макгуиган рассказал, за счет чего его подопечный намерен победить Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) в бою за пояса WBA, WBО и WBC. Напомним, поединок двух олимпийских чемпионов состоится 31 августа. Бой Ломаченко – Кэмпбелл примет самый загруженный стадион в мире - лондонская O2 Арена.

"Это отличный бой для нас. У Люка есть возможность выйти и выиграть три пояса, а он это может, – заявил Макгуиган Sky Sports. – Люди могут списывать его со счетов и говорить, что у него нет шансов, но в нем столько уверенности в собственных силах. Это его момент. Да, непростая задача придумать план, чтобы побить Ломаченко. Но нужно, чтобы Люк вышел в ринг и исполнил его. Мы верим в себя. Мы одержали несколько хороших побед и сейчас он каждый день учится в зале. Поверьте, мы бы не согласились на бой, если бы не верили в свои шансы победить, в свои хорошие шансы. Я действительно уверен в том, что Люк может его побить. У Люка жесткий удар, у него хорошее ощущение дистанции".

Как Ломаченко нокаутировал британца Кроллу



Как мы писали ранее, чемпион UFC вызвал на кулачный бой Василия Ломаченко. Американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо предложил поединок украинцу. В ответ 31-летний Ломаченко отправил Сехудо gif-изображение побитого Энтони Кроллы, намекая американцу, что с ним будет то же самое.

Также сообщалось, что Ломаченко оседлал крокодила и показал, в каких условиях тренируются в Таиланде. Боксер из Украины весело провел время в Таиланде, совмещая там необычные тренировки и отдых.

Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

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