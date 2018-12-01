Украина может получить четвертого чемпиона мира в боксе: онлайн боя Гвоздик – Стивенсон

Все, что нужно знать о поединке Александра Гвоздика и Адонса Стивенсона за титул WBC

В первый день зимы, 1 декабря, Украина может получить четвертого действующего чемпиона мира в профессиональном боксе. Александр Гвоздик в Квебеке проведет бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC против канадца Адониса Стивенсона. По киевскому времени поединок начнется в ночь с субботы на воскресенье, сразу после 03:00.

Гвоздик – Стивенсон: прогноз букмекеров. Эксперты считают украинца фаворитом боя. Коэффициент на победу Гвоздика равен 1.50, тогда как на победу Стивенсона можно сделать ставку с коэффициентом 2.75, а на ничью – 25. Интересно, что наиболее вероятным исходом букмекеры считают победу Гвоздика в 4-6 раундах.

Гвоздик – Стивенсон: послужной список. 31-летний украинский боксер на профессиональном ринге провел 15 поединков и во всех победил, 12 раз – нокаутом, в рейтинге действующих боксеров полутяжелого веса он занимает шестое место. Адонис Стивенсон старше Гвоздика на 10 лет, он провел в профи 31 бой (29 побед, 24 из них нокаутом, 1 поражение, 1 ничья), в рейтинге занимает второе место после Элайдера Альвареса.

Интересно, что Стивенсон 29 поединков провел у себя на родине, тогда как Гвоздик, наоборот, в профи боксирует только за рубежом – в разных городах США, Мекки бокса.

Накануне боя прошла церемония взвешивания перед боем Гвоздик – Стивенсон. На весах украинец показал 79,0 кг, канадец – 79,2 кг.



Напомним, что сегодня в Лос-Анджелесе состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе: онлайн-трансляция поединка Уайлдер – Фьюри.