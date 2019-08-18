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Украина против России: драка непобедимых Гвоздика и Бетербиева подтверждена официально

Сегодня, 10:10

Бой соперников, до сих пор не знавших горечи поражения, пройдет 18 октября в Филадельфии

Александр Гвоздик

Александр Гвоздик / Фото: AFP

Объединительный бой в полутяжелом весе между чемпионом мира по версии IBF россиянином Артуром Бетербиевым (14-0, 14 KO) и обладателем титула WBC украинцем Александром Гвоздиком (17-0, 14 KO) объявлен официально. Бой пройдет 18 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии. Поединок возглавит вечер бокса Top Rank, который будет транслировать телеканал ESPN.

Напомним, в конце марта Александр Гвоздик сохранил за собой чемпионский титул WBC (Всемирного боксерского совета), без труда победив в пятом раунде техническим нокаутом француза Дуду Нгумбу. А Бетербиев в мае защитил титул IBF (Международной боксерской федерации), победив американца Радивое Калайджича техническим нокаутом – тоже в пятом раунде.

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Как мы писали ранее, перед боем с Бетербиевым украинец Гвоздик сделал скандальное заявление: "Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить?"

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Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский, комментируя заявление Александра Гвоздика, написал у себя в Facebook: "С такими гражданами вскоре Украина прекратит свое существование".

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бокс Александр Гвоздик Артур Бетербиев

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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