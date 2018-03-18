Украинец Александр Гвоздик завоевал первый чемпионский титул в карьере

Сегодня, 06:19

Звание "временного" чемпиона дает право побороться за полноценный титул

Александр Гвоздик. Фото AFP
Александр Гвоздик. Фото AFP

Украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) завоевал титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в поединке с французом Мехди Амаром (34-6-2, 16 КО).

Поединок, состоявшийся ночью с 17 на 18 марта на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, продлился все 12 раундов. Украинец одержал победу единогласным решением судей - 116:112, 117:111 и 118:110.

"Временный" титул дает право Гвоздику в ближайшее время сразиться с полоноценным чемпионом мира по этой версии. Напомним, что этот пояс между собой разыграют Адонис Стивенсон и Баду Джек. Эта встреча состоится 19 мая в Монреале.

Напомним, первый номер рейтинга WBC, обязательный претендент на чемпионский пояс колумбиец Элейдер Альварес отказался от поединка против Гвоздика.

В августе 2017 года Гвоздик одержал уверенную победу в бою с американцем Крейгом Бейкером, победив его техническим нокаутом в шестом раунде. Это была четырнадцатая победа 30-летнего украинского боксера.

Добавим, что промоутер Гвоздика просил сделать его официальным претендентом на пояс WBO Сергея Ковалева. "Крашер" из России завоевал титул в поединке против другого украинца Вячеслава Шабранского.
бокс, WBC, Александр Гвоздик, Мехди Амар

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Сегодня|Спорт

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