Украинец Бурсак едет в логово к бывшему чемпиону мира: "Я в хорошем психологическом состоянии"

Макс Бурсак / Фото: K2 Promotions

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7 декабря в Монреале состоится вечер бокса, где центральным событием станет поединок бывшего чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) опытного 30-летнего канадца Давида Лемьё (40-4, 34 КО) и украинца Максима Бурсака (35-5-2, 16 КО). Ранее мы пытались разобраться, сможет ли франшизный чемпион Ломаченко стать абсолютным.

И 35-летний киевлянин, который отнюдь не является фаворитом боя, настроен увезти из Канады победу: "Я настойчиво готовлюсь. Сейчас на стадии ОФП, потом будем спарринговать. Понимаю, что поединок будет очень непростой, ведь соперник серьезный и опытный, третий номер рейтинга WBC. Мы настроены на тяжелое противостояние, но уверены в себе и едем за победой".

"Я в хорошем психологическом состоянии и сейчас стремлюсь достичь отличной физической формы. Сделаю все возможное, чтобы победить Лемье, несмотря на то, что мы будем боксировать в его родных стенах. Победа на территории соперника приятнее вдвойне", — отметил Бурсак.

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За свою карьеру Максим дважды боксировал за чемпионские титулы, но в 2015-м уступил вакантный пояс IBO австралийцу Заку Данну, а в 2017-м не смог отобрать пояс WBO у мексиканца Хильберто Рамиреса.

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