Украинец Далакян остался самой сильной "мухой" мирового бокса, защитив в Киеве чемпионский титул

Правда, обошлось без нокаута. "Если бы зарядился на удар, то мог пропустить", - заявил после победы Далакян

Артем Далакян / Фото: XSport

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Чемпион мира WBA в весе 50,8 кг, так называемом "весе мухи", украинец Артем Далакян успешно провел четвертую защиту своего титула против 24-летнего венесуэльца Хосбера Переса. Правда, обошлось без нокаута. На киевском ринге Далакян одержал победу над соперником из Южной Америки единогласным решением судей – 118:110, 117:111, 117:111.

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По ходу 12-раундового поединка у Артема Далакяна было комфортное преимущество, но, к небольшому разочарованию публики, досрочно завершить бой 32-летнему украинцу не удалось.

Хосбер Перес – Артем Далакян

"Что-то получилось сделать, где-то недоработал. Хотел ударить, но понимал, что лучше не рисковать. Если бы зарядился на удар, то мог пропустить, – объяснил отсутствие нокаута Артем Далакян. – Я готовился на 12 раундов. Так получилось, что соперник выстоял. 2-3 дня отдохнем и будем с промоутерами решать, что делать дальше"

Отметим, что 32-летний Далакян старше Переса на шесть с половиной лет. Однако Хосбер имеет не меньший опыт на профессиональном ринге. К моменту очного противостояния оба соперника провели на профи-ринге по 19 боев. Артем во всех победил, при этом 14 раз – досрочно. Хосбер – 17 раз выиграл: 15 – нокаутом, в двух встречах – уступил. Теперь в его списке – уже три поражения.

Кстати, в прошлом году Перес четыре раза выходил в ринг – в трех боях брал верх досрочно, а в одном уступил по очкам. Тогда как Далакян в 2019-м провел только один бой, нокаутировав летом спортсмена из Таиланда Саравута Таворнхама.

Артем Далакян победил Саравута Таворнхама техническим нокаутом

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