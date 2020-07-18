Украинец Деревянченко высказался о переговорах с командой лучшего боксера современности

Претендент на звание чемпиона мира среди профессионалов в среднем весе Сергей Деревянченко продолжает тренироваться, хотя до сих пор точно не знает, против кого выйдет на ринг. Недавно писали, что Деревянченко получил два предложения от чемпионов, но в реальности все оказалось не совсем так.

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34-летний украинец сообщил, что его промоутеры не общались с мексиканцем Саулем Альваресом насчет их боя, хотя на прошлом неделе даже называли гонорар Деревянченко за бой с Альваресом. Рыжеволосого мексиканца считают лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. В комментарии порталу BoxingInsider.com Сергей заявил: несмотря на то что Сауль Альварес много говорил о желании драться с ним, представители Канело (прозвище боксера. – Ред.) до сих пор так и не связывались с ним:

"Альварес говорит "да", он хочет драться. Но с его стороны не было мне никаких предложений. Это были только разговоры".

То ли команда Сауля хочет сбить цену на Деревянченко, то ли действительно ищет другие варианты. Так что наш боксер, вероятнее всего, будет биться в сентябре с Джермаллом Чарло – чемпионом по версии WBС.

Смотрите, как Сергей тренировался с 10-летним сыном

Сергей Деревянченко тренирует сына Матвея Видео: Instagram

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