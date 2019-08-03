Наш боксер хотел заработать за бой с чемпионом мира 7 миллионов долларов

Сергей Деревянченко / Фото: AFP

Украинец Деревянченко сорвал бой с Альваресом сумасшедшим требованием по гонорару https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE 2019-08-03T19:55:00+03:00 Бокс Наш боксер хотел заработать за бой с чемпионом мира 7 миллионов долларов

Стала причина срыва поединка за титул IBF в среднем весе между обладаетелем пояса мексиканцем Саулем Альваресом и официальным претендентом, украинцем Сергеем Деревянченко. Как сообщает Theathletic.com, украинец планировал заработать 7 миллионов долларов, но ему предлагали только 5,5 млн долларов.

В итоге Альварес был лишен титула Международной боксерской федерации, так как не смог договориться с соперником в определенное дедлайном время. Вакантный титул Деревянченко разыграет в поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным.

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Интересно, что ранее таким же образом Деревянченко лишил чемпионского пояса Геннадия Головкина. Казахстанец не захотел боксировать с украинцем из-за реванша с Саулем Альваресом и оставил титул IBF вакантным. К сожалению, Деревянченко не сумел завоевать пояс, проиграв по очкам Дэниелу Джейкобсу.

Тем не менее украинец в следующем бою победил Джека Кулкая и снова стал официальным претендентом на пояс, а Джейкобс, в свою очередь, проиграл титул Альваресу, который объединил у себя три пояса в среднем весе. IBF сначала санкционировала поединок мексиканца с украинцем, но затем неожиданно отозвала свое решение.

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