Украинец Деревянченко сорвал бой с Альваресом сумасшедшим требованием по гонорару

Стала причина срыва поединка за титул IBF в среднем весе между обладаетелем пояса мексиканцем Саулем Альваресом и официальным претендентом, украинцем Сергеем Деревянченко. Как сообщает Theathletic.com, украинец планировал заработать 7 миллионов долларов, но ему предлагали только 5,5 млн долларов.
В итоге Альварес был лишен титула Международной боксерской федерации, так как не смог договориться с соперником в определенное дедлайном время. Вакантный титул Деревянченко разыграет в поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным.
Интересно, что ранее таким же образом Деревянченко лишил чемпионского пояса Геннадия Головкина. Казахстанец не захотел боксировать с украинцем из-за реванша с Саулем Альваресом и оставил титул IBF вакантным. К сожалению, Деревянченко не сумел завоевать пояс, проиграв по очкам Дэниелу Джейкобсу.
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Тем не менее украинец в следующем бою победил Джека Кулкая и снова стал официальным претендентом на пояс, а Джейкобс, в свою очередь, проиграл титул Альваресу, который объединил у себя три пояса в среднем весе. IBF сначала санкционировала поединок мексиканца с украинцем, но затем неожиданно отозвала свое решение.
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