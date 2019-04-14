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Украинец Деревянченко выиграл бой за право побороться за титул IBF

Сегодня, 09:24

Боксер из Украины снова поборется за титул чемпиона мира

Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко. Фото: Instagram

В бою за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе (до 72,6 кг) украинец Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) победил Джека Кулькая (25-4, 13 КО) из Германии единогласным решением судей. Вердикт судей: дважды 116:112 и 115:113 в пользу украинца.

Бой начался с разведки джебами. Кулькай переигрывал украинца за счет работы ног, действовал на спуртах, не давая тому диктовать темп и дистанцию.

В 4-й трехминутке украинец перехватил инициативу: взвинтил плотность и темп боя, принялся комбинировать, заработали ноги, хорошо качал маятник. Особенно здорово проходили у Деревянченко удары по корпусу.

В 8-м раунде украинец пропустил удар и потерял равновесие, но не дал оппоненту развить эпизод, а потом и вовсе перехватил инициативу. Зевнул Деревянченко и в 10-м раунде, после чего Кулькай перехватил инициативу в поединке.

11-й раунд начался с падения украинца. Рефери нокдауна не разглядел – спорный эпизод. Последние секунды боя завершились яростным обменом ударами.

В октябре 2018 года Джейкобс победил Деревянченко раздельным решением судей и завладел вакантным титулом. Теперь же украинец получит еще один шанс стать чемпионом мира.

Напомним, что вчера Василий Ломаченко брутально нокаутировал Энтони Кроллу и защитил свои титулы чемпиона мира. Перед нокаутом рефери принял странное решение, которое не поняли не только в команде Васи, но и его соперника.

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Тег бокс, IBF, Сергей Деревянченко

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vringe.com

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