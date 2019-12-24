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Украинец и болгарин загнали великана в угол: Джошуа вынуждают отказаться от одного из поясов

24 декабря, 14:33

Промоутер британского чемпиона рассказал о выходе из сложившейся ситуации со следующим боем

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

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Чемпион мира по трем основным версиям в супертяжелом весе Энтони Джошуа оказался в непростой ситуации – WBO требует, чтобы в следующем бою он провел защиту против украинца Александра Усика, и IBF хочет того же, только ее претендент – болгарин Кубрат Пулев. Сложившуюся ситуацию прокомментировал промоутер британца Эдди Хирн.

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"Мы обратились к обеим организациям, но их ответы были таковы: "Нет, мы – следующие, нет, мы – следующие", – передает iFL.tv слова Эдди Хирна. – Это плохо для хэвивейта. Чего они хотят? Разделить пояса из-за сомнительных решений? Необходима система очередности, которая показывала бы, кто следующий. Организации должны поощрять боксеров к унификации и к завоеванию звания абсолютного чемпиона мира".

В результате Джошуа может лишиться одного из своих титулов. А ранее опытный Фьюри рассказал, почему Джошуа не хочет объединительного боя с Уайлдером.

"Мне не нравится вся эта ситуация. Возможно, нам придется отказаться от одного из поясов. Будем разговаривать с Александром Усиком и Кубратом Пулевым. Может, нам удастся договориться с ними. Также будем еще раз просить IBF и WBO как-то решить эту проблему", – резюмировал промоутер.

Мы уже сообщали, что сам Джошуа сделал выбор между Усиком и Пулевым. Британский боксер считает украинца более сильным оппонентом.

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WBO супертяжелый вес IBF Энтони Джошуа пояс Эдди Хирн

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