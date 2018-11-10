Украинец Митрофанов побывал в нокдауне, но свел вничью бой на разогреве у Усика

"Меня предупредили о бое за пять минут до выхода на ринг", – Дмитрий Митрофанов прокомментировал поединок в Манчестере

Украинский боксер среднего веса Дмитрий Митрофанов свел вничью поединок против голландца Джино Кантерса. Украинец дрался в рамках вечера бокса в Манчестере, главным событием которого станет бой Александр Усик – Тони Беллью. Результат на записках судей – 38:38 и редкая для бокса ничья.

В первом раунде украинскому боксеру отсчитали нокдаун, но он поднялся и в оставшихся раундах доминировал.

"После боя думал, что выиграл, но, видимо, большую роль сыграл нокдаун. Вообще, я сам виноват, не до конца сконцентрировался. У меня был плавающий бой, предупредили за пять минут до начала, я быстро надел перчатки и вперед. Не успел как следует настроиться. А соперник был по силам. Вообще, бой должен был быть 6 раундов, но из-за трансляции длился только 4", – прокомментировал Митрофанов.

Митрофанов также подтвердил, что ведет переговоры с промоутерской компанией братьев Кличко К2 и если устроят условия, то в ближайшее время он подпишет контракт.

Отметим, что прямая видео-трансляция боя Усик – Беллью и вечера бокса в Манчестере идет на нашем сайте.

Усик – Белью: во сколько начало и где смотреть бой: cписок трансляций чемпионского поединка в Манчестере. В Украине бой в прямом эфире покажет канал "Интер".