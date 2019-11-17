Украинец оставил за спиной Тайсона и Формана: Кличко разделил второе место в рейтинге великих нокаутеров

20 лет назад. Виталий Кличко - с поясом WBO / Фото: Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко разделил второе место с Рокки Марчиано в списке самых великих нокаутеров супертяжелого дивизиона. Возглавил ТОП-5 действующий чемпион мира американец Деонтей Уайлдер. Ранее мы писали, что назван самый опасный соперник для Усика в супертяжелом весе.

Обладатель пояса WBC Уайлдер досрочно выиграл 40 боев и 42-х проведенных в профи, то есть 95% своих поединков. "Пусть моя жизнь будет по-прежнему наполнена благословениями", – прокомментировал рейтинг Деонтей. Следом за Бронзовым бомбардировщиком расположился абсолютный чемпион мира 50-х, легендарный Рокки Марчиано – 43 нокаута в 49 поединках – 87%. И такой же процент досрочных побед у Виталий Кличко – 41 нокаут в 47 схватках.

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За спиной украинца остался Большой Джордж Форман с 85% досрочных побед и великий и ужасный Майк Тайсон – 76%. Ранее мы давали ТОП-5 боев Виталия Кличко – от Хайда до Чисоры.

Интересно, что в 2013 году Виталий Кличко признавался лучшим нокаутером среди тяжеловесов за всю историю. Рейтинг составил авторитетный журнал The Ring Magazine. На втором месте тогда расположился американец Рокки Марчиано, а тройку лидеров замыкал еще один американец — Джордж Форман. Четвертым шел Владимир Кличко, заканчивавший 81% своих боев нокаутом. Ранее мы сообщали, что Владимир Кличко вошел в ТОП-20 лучших боксеров в истории.

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