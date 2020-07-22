Украинец Постол сможет завладеть двумя чемпионскими поясами в августе: есть дата боя с Рамиресом

Виктор и американский обладатель титулов с третьей попытки сойдутся в ринге в конце августа

Бывший чемпион мира по версии WBC украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол (31-2, 12 КО) наконец-то узнал дату своего следующего поединка с чемпионом мира Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО). Ранее тренер Постола назвал его преимущество в бою с чемпионом из США.

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Как утверждает ESPN со ссылкой на Top Rank, украинец и американец, наконец-то, сойдутся в ринге 29 августа. На кону буду стоять пояса WBC и IBF, которыми владеет Рамирес. Поединок пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Для Рамиреса это первый бой с 27 июля 2019 года, когда он остановил Мориса Хукера в шести раундах и взял титул WBO. А Постол боксировал в апреле 2019-го, когда по очкам одержал победу над французом Мохамедом Мимуном.

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Виктор Постол / Фото: Instagram

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Напомним, что изначально поединок Постол – Рамирес должен был состояться 1 февраля в Китае, но его в последний момент отменили из-за вспышки коронавируса в стране.

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Затем чемпионский бой украинца и американца был назначен на 9 мая в США. Но и эта попытка не увенчалась успехом. К концу марта коронавирус разбушевался уже в Америке.

И вот в июне украинец Постол второй раз прилетел в США для подготовки к бою за два чемпионских пояса, который состоится в августе, – сообщил ESPN промоутер Боб Арум.

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