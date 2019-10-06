Украинец в UFC "задушил" соперника: видео решающего момента битвы Спивак – Туйвас

Сергей Спивак в своем втором поединке в UFC одержал досрочную победу над австралийцем Туйвасом

Сергей Спивак - украинец в UFC

Украинский тяжеловес Сергей Спивак провел свой второй бой в рамках самого популярного промоушена – Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спивак вышел в октагон против австралийца Тая Туйваса. Поединок состоялся 6 октября в рамках турнира UFC 243 в Мельбурне (Австралия) и завершился победой украинского спортсмена.

Во втором раунде Спивак перевел бой в партер, где нанес сопернику множество ударов, а затем провел удушающий прием.

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Ранее в мае в дебютном поединке в UFC Сергей Спивак проиграл нокаутом уже на 50-й секунде боя. Тогда не знавший поражений чемпион украинской организации WWFC встретился на ринге с опытным 35-летним американцем Уолтом Харрисом.

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Теперь в активе 24-летнего бойца 10 побед в MMA при одном поражении. Сергей Спивак – третий боец из украинской лиги WWFC, который перешел в UFC. Он сделал это вслед за Ионом Куцелабой и Романом Долидзе.

Сергей Спивак входит в рейтинг ТОП-100 популярных украинских спортсменов. В версии за октябрь боец занимает в нем 53-е место, имея 34 тысячи "фанатов" в Instagram.

ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

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