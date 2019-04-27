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Украинец Владислав Сиренко проведет бой за титул чемпиона Германии в супертяжелом весе

27 апреля, 14:47

Непобежденные украинские супертяжи Сиренко и Захожий проведут поединки против аргентинцев в Германии

Владислав Сиренко
Владислав Сиренко. Фото: Instagram

27 апреля в немецком Карлсруэ состоится большой вечер бокса, в рамках которого выступят два непобежденных украинских супертяжа – Александр Захожий и Владислав Сиренко.

Владислав Сиренко будет драться за титулы интернационального чемпиона WBF и интернационального чемпиона Германии в супертяжелом весе. Его соперник – аргентинец Леандро Робутти, который в девяти поединках успел потерпеть три поражения. Для Сиренко предстоящий бой – дебют в Германии, ранее 24-летний боксер проводил бои в ЮАР, Австрии, США и Украине.

Александр Захожий проведет 8-раундовый рейтинговый бой против 37-летнего представителя Аргентины Мариано Штрумца, который проиграл 7 из своих последних десяти поединков. Захожий известен своим ростом (207 сантиметров) и сотрудничеством с Усиком и Кличко в качестве спарринг-партнера.

Оба поединка в прямом эфире покажет канал Xsport, начало трансляции – в 20:00.

ВСЕ БОИ ВЕЧЕРА БОКСА 27 АПРЕЛЯ В КАРЛСРУЭ

Бой за титул IBO International в весе до 76,2 кг
Евгений Шведенко (11-0, 6 КО) – Наджиб Мохаммеди (41-7, 24 КО)

Бой за титулы WBF International и интернационального чемпиона Германии в весе свыше 90,7 кг
Владислав Сиренко (10-0, 9 КО) – Леандро Робутти (6-3, 4 КО)

10-раундовый бой в весе до 50,8 кг
Мирко Мартин (13-0, 6 КО) – Диомель Диокос (13-3-3, 4 КО)

8-раундовый бой в весе свыше 90,7 кг
Александр Захожий (10-0, 8 КО) – Мариано Штрунц (13-13-1, 6 КО)

6-раундовый бой в весе до 57,2 кг
Васико Лукашвили (10-4. 4 КО) – Жолт Шаркози (6-6-1, 3 КО)

6-раундовый бой в весе свыше 90,7 кг
Руан Виссер (14-2, 13 КО) – Мадарс Триволс (1-2, 0 КО)

Напомним, что 27 апреля бой проведет Виктор Постол. Соперником украинца в поединке в США станет француз Мохамед Мимун. Где смотреть бой Виктора Постола и когда начало поединка: отвечаем на главные вопросы перед боем.

Напомним, что абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик 25 мая дебютирует в супертяжелой весовой категории и в скором времени может получить бои с лидерами этого веса – Тайсоном Фьюри, Деонтейем Уайлдером и Энтони Джошуа:


Бокс. Усик – Такам

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Тег украинские боксеры, боксер, Владислав Сиренко, Александр Захожий

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Источник:

boxing-mma.com

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