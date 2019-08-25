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Украинец Ярослав Амосов одержал 22-ю победу в ММА

25 августа, 12:57

Во втором раунде украинский боец победил американца Рикельса

Ярослав Амосов

Ярослав Амосов / Фото: Twitter

Украинский полусредневес Ярослав Амосов (22-0) остался непобежденным по итогам поединка с американским ветераном Bellator Дэвидом Рикельсом (21-6) в рамках основного карда турнира Bellator 225.

Амосов контролировал бой с самого начала и в первом раунде отметился левым хуком, который потряс соперника, после чего украинец провел тэйкдаун и бомбардировал его граунд-энд-паундом на покрытии.

В начале второй трехминутки Ярославу вновь удалось перевести Рикельса на настил, где он провел удушающий прием и вынудил Дэвида сдаться.

Напомним, что в рамках Bellator 225 был установлен рекорд организации – бой продолжался всего 11 секунд. Столько времени понадобилось Авиву Гозали, чтобы победить Эдуарда Муравицкого.

Ранее мы писали, что турист из Великобритании Амитпал Сингх Баджадж погиб в драке с норвежским бойцом смешанных единоборств Роджером Буллманом, произошедшей в отеле на острове Пхукет.

Украинский чемпион Артем Далакян о боях между боксером и бойцом UFC:

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MMA смешанные единоборства

Источник: vringe.com

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