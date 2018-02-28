Украинка Марина Мороз проиграла по очкам Анджеле Хилл
Девушка-боец UFC потерпела уже третье поражение в смешанных единоборствах
Представительница Украины в чемпионате смешанных единоборств UFC Марина Мороз проиграла свой поединок в рамках турнира UFC on FOX 28. Ее соперницей была американка Анджела Хилл.
Бой продлился отведенные три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Хилл, сообщает boxing-mma.
Мороз должна была драться 20 января на турнире UFC220, однако за пару дней до поединка ее соперница Джейми Мойле получила травму и организаторы не успели подыскать новую соперницу для украинки.
26-летняя Марина Мороз по прозвищу "Железная леди" провела одиннадцать боев в смешанных единоборствах: на ее счету восемь побед и три поражения.
31-летняя Анджела Overkill Хилл провела 12 боев: восемь побед и четыре поражения.
Напомним, ранее Мороз рассказывала, как можно манипулировать с приемом воды, чтобы экстремально согнать вес накануне боя.
Кстати, в апреле прошлого года Марина Мороз похвасталась в соцсетях, что за четыре дня сбросила четыре с половиной килограмма. Так украинка готовилась к поединку против Карлы Эспарзы.
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