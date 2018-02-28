Украинка Марина Мороз проиграла по очкам Анджеле Хилл

Девушка-боец UFC потерпела уже третье поражение в смешанных единоборствах

Представительница Украины в чемпионате смешанных единоборств UFC Марина Мороз проиграла свой поединок в рамках турнира UFC on FOX 28. Ее соперницей была американка Анджела Хилл.

Бой продлился отведенные три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Хилл, сообщает boxing-mma.

Мороз должна была драться 20 января на турнире UFC220, однако за пару дней до поединка ее соперница Джейми Мойле получила травму и организаторы не успели подыскать новую соперницу для украинки.

26-летняя Марина Мороз по прозвищу "Железная леди" провела одиннадцать боев в смешанных единоборствах: на ее счету восемь побед и три поражения.

31-летняя Анджела Overkill Хилл провела 12 боев: восемь побед и четыре поражения.

Напомним, ранее Мороз рассказывала, как можно манипулировать с приемом воды, чтобы экстремально согнать вес накануне боя.

Кстати, в апреле прошлого года Марина Мороз похвасталась в соцсетях, что за четыре дня сбросила четыре с половиной килограмма. Так украинка готовилась к поединку против Карлы Эспарзы.