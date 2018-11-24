Украинки завоевали две медали на чемпионате мира по боксу
Анна Охота и Мария Бова выиграли серебряные награды
Женская сборная Украины завоевала две медали на чемпионате мира по боксу, который проходил в Нью-Дели, Индия.
Впервые за шесть лет украинки выступали в финалах мирового первенства. В решающих поединках наша команда была представлена Анной Охотой (до 48 кг) и Марией Бовой (до 64 кг).
Бронзовый призер чемпионата Европы-2018 Охота в финальном поединке единогласным решением судей уступила уже шестикратной чемпионке мира Мари Ком из Индии.
В свою очередь, другая обладатель "бронзы" чемпионата Европы-2018 Бова в финале уступила китаянке Дан Доу. Отметим, что украинка становилась чемпионкой мира в 2012 году в Китае, а также вице-чемпионкой Европы в 2011 году.
Таким образом, Украина завоевала два "серебра" чемпионата мира после четырех медалей чемпионата Европы в Софии.
Ранее бывшая чемпионка мира по боксу, а сейчас вице-президента Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала, почему в Украине не развивается профессиональный женский бокс.
На прошлой неделе в Бахрейне завершился чемпионат мира по смешанным единоборствам ММА: золото для Украины завоевала Дарья Самчик - впервые в истории нашей страны.
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