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Украинки завоевали пять медалей на чемпионате Европы по боксу

2 сентября, 17:08

Благодаря успешному выступлению в Испании украинки вошли в ТОП-10 медального зачета

Украинские боксерши привезли из Испании пять медалей

Украинские боксерши привезли из Испании пять медалей / Фото: Федерация бокса Украины

Женская сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы по боксу, который проходил в Мадриде, Испания. Серебряную награду выиграла Татьяна Шевченко, выступающая в весовой категории свыше 81 кг. В финале турнира она уступила россиянке Земфире Магомедалиевой.

Еще четыре медали оказались бронзовыми: их обладателями стали Анна Охота (до 48 кг), Татьяна Коб (51 кг), Мария Бова (64 кг), Анастасия Черноколенко (до 81 кг).

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Благодаря успешному выступлению в Испании украинские боксерши вошли в ТОП-10 медального зачета континентального первенства.

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Напомним, что на выходных Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла и завоевал третий пояс в легком весе. Теперь украинец владеет титулами по версиям WBA Super, WBO и WBC. Для звания абсолютного чемпиона мира Васе не хватает только пояса IBF. Сейчас он принадлежит Ричарду Комми, который 14 декабря проведет бой против Теофимо Лопеса.

Накануне Ломаченко вернулся на родину. Этой ночью Лома прилетел в Одессу. Поздравить звезду пришли сотни фанатов. А сам победитель прятал от публики глаза за черными очками.

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женский бокс Чемпионат Европы Татьяна Коб Анна Охота Мария Бова

Источник: Сегодня|Спорт

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