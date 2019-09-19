Украинская бойцовская лига WWFC получила базу для подготовки спортсменов

Тренировка бойцов в новом клубе

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19 сентября накануне турнира WWFC 15 состоялось официальное открытие спортивного клуба, который станет официальной базой подготовки бойцов международной лиги по смешанным боевым искусствам. В рамках мероприятия бойцы лиги WWFC провели открытую тренировку, показали серию мастер-классов по ММА и продемонстрировали свои боевые навыки. В открытой тренировке приняли участие бойцы титульных поединков турнира WWFC 15 Сергей Гузев, Светлана Гоцик, Магдалена Сормова, Алена Рассохина и Кирилл Горобец.

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"Во всех лучших ММА-промоушенов есть свои спортивные клубы. Теперь такой клуб появился и у WWFC. Это еще одно свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении", – заявил президент лиги WWFC Владимир Тесля.

Напомним, что уже в эту пятницу в ТРЦ "Гулливер" состоится официальная церемония взвешивания бойцов турнира WWFC 15.

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Полный файткард турнира WWFC 15:

Main Card

Гжегож Шивы (Польша) – Гузев Сергей (Украина)

Сормова Магдалена (Чехия) – Гоцык Светлана (Украина)

Саякбаев Ринат (Кыргызстан) – Горобец Кирилл (Украина)

Элейн Лил (Бразилия) – Рассохина Елена (Украина)

Prelimenary Card

Филхо Луиз (Бразилия) – Асхабов Хасан (Люксембург)

Лима да Силва Елисмар (Бразилия) – Асхабов Хусейн (Люксембург)

Коридзе Хвича (Грузия) – Велиев Эльнур (Украина)

Мамедов Руслан (Азербайджан) – Полищук Алексей (Украина)

Зубенко Андрей (Украина) – Жураковский Анатолий (Украина)

Инсуратсел Александру (Молдова) – Ламака Егор (Украина)

Лазаревич Эдуард (Беларусь) – Лучкив Назар (Украина)

Early Prelims

Баркар Андрей (Украина) – Вознюк Дмитрий (Украина)

Сергеев Максим (Украина) – Матяш Артем (Украина)

Рустамов Бахтияр (Украина) – Яцко Дмитрий (Украина)

Международный профессиональный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 15 состоится 21 сентября в киевском Дворце спорта.

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