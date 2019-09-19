Украинская бойцовская лига WWFC получила базу для подготовки спортсменов

19 сентября накануне турнира WWFC 15 состоялось официальное открытие спортивного клуба, который станет официальной базой подготовки бойцов международной лиги по смешанным боевым искусствам. В рамках мероприятия бойцы лиги WWFC провели открытую тренировку, показали серию мастер-классов по ММА и продемонстрировали свои боевые навыки. В открытой тренировке приняли участие бойцы титульных поединков турнира WWFC 15 Сергей Гузев, Светлана Гоцик, Магдалена Сормова, Алена Рассохина и Кирилл Горобец.
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"Во всех лучших ММА-промоушенов есть свои спортивные клубы. Теперь такой клуб появился и у WWFC. Это еще одно свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении", – заявил президент лиги WWFC Владимир Тесля.
Напомним, что уже в эту пятницу в ТРЦ "Гулливер" состоится официальная церемония взвешивания бойцов турнира WWFC 15.
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Полный файткард турнира WWFC 15:
Main Card
- Гжегож Шивы (Польша) – Гузев Сергей (Украина)
- Сормова Магдалена (Чехия) – Гоцык Светлана (Украина)
- Саякбаев Ринат (Кыргызстан) – Горобец Кирилл (Украина)
- Элейн Лил (Бразилия) – Рассохина Елена (Украина)
Prelimenary Card
- Филхо Луиз (Бразилия) – Асхабов Хасан (Люксембург)
- Лима да Силва Елисмар (Бразилия) – Асхабов Хусейн (Люксембург)
- Коридзе Хвича (Грузия) – Велиев Эльнур (Украина)
- Мамедов Руслан (Азербайджан) – Полищук Алексей (Украина)
- Зубенко Андрей (Украина) – Жураковский Анатолий (Украина)
- Инсуратсел Александру (Молдова) – Ламака Егор (Украина)
- Лазаревич Эдуард (Беларусь) – Лучкив Назар (Украина)
Early Prelims
- Баркар Андрей (Украина) – Вознюк Дмитрий (Украина)
- Сергеев Максим (Украина) – Матяш Артем (Украина)
- Рустамов Бахтияр (Украина) – Яцко Дмитрий (Украина)
Международный профессиональный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 15 состоится 21 сентября в киевском Дворце спорта.
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