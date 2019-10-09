Украинская месть: Деревянченко поквитается с Головкиным за грабеж, украв у него бой с Альваресом

Сенсационный украинец бросает вызов мексиканцу с гонораром в 365 миллионов долларов

Головкин vs Деревянченко - бой со спорным исходом / Фото: Getty Images

Реклама

В лагере украинского боксера Сергея Деревянченко, потерпевшего спорное поражение от Геннадия Головкина, разработали хитрый план мести знаменитому казахстанскому бойцу. Причем его реализация даже не предусматривает матча-реванша с самим GGG – просто-напросто команда сенсационного Деревянченко намерена увести из-под носа у Головкина следующий жирный бой – с легендарным Саулем Альваресом.

Читайте также: Как украинец покорил публику в Нью-Йорке: видео боя Головкин – Деревянченко

Сразу после боя Головкин – Деревянченко, исход которого многие назвали судейским грабежом по отношению к украинцу, промоутер казахстанца Эдди Хирн заявил: "Если у кого-то есть сомнения относительно справедливости исхода боя Головкин – Деревянченко, то, возможно, устроим реванш в 2020 году. Но, знаете, это не бой первой важности для Геннадия. Он хочет в первую очередь драться с Альваресом".

Читайте также: Весь гнев Деревянченко в 23 словах: украинец призвал весь мир в свидетели судейского грабежа

Однако, похоже, чтобы подраться с Саулем Альваресом, Головкину придется встать в очередь – как раз за Сергеем Деревянченко. Команда украинца вовсю работает над тем, чтобы утереть нос лагерю GGG и провести поединок с мексиканцем в мае следующего года.

"Сергей, как и публика, знает, что это он выиграл бой у Головкина и это он должен был стать чемпионом. С этой точки зрения Деревянченко дал бы Саулю более конкурентную борьбу, чем Головкин с его стилем", – заявил изданию The Athletic менеджер украинского боксера Кит Коннолли

Сауль Альварес. Фото – Getty Images

Отметим, что год назад Сауль "Канело" Альварес подписал контракт с онлайн-стримингом DAZN сроком на 5 лет, за которые мексиканец должен провести 10 поединков. При этом финансовая награда Альваресу составляет 365 миллионов долларов – это самая большая гарантированная выплата в истории спорта.

Смотрите, как к дебюту в супертяжах готовится Александр Усик

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама