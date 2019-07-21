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Украинская рубка: Беринчик рассказал, на что сделает ставку в бою с Ломаченко

21 июля, 12:41

Серебряный призер Лондона-2012 намерен отобрать у Хайтека часть его американских болельщиков

Денис Беринчик
Денис Беринчик. Фото: Instagram

Украинский легковес Денис Беринчик (11-0, 7 КО) поделился мнением о своих шансах в гипотетическом поединке против чемпиона мира WBA, WBO – Василия Ломаченко (13-1, 10 КО). Напомним, в апреле серебряный призер Лондона-2012 Беринчик защитил титул WBO International, одолев по очкам 37-летнего японца Нихито Аракаву, после чего заявил: "Василий Ломаченко, мы потихоньку идем за тобой".

"В профессионалах бокс совсем другой. Не скажу, что меня разобьют в одну калитку, если будет бой с Ломаченко. Но и победу никто легко не отдаст, в боксе есть лакипанч, – отметил Денис Беринчик. - Мне интересно завоевать у Васи каких-то зрителей, Васю смотрит весь мир, а меня только постсоветское пространство и кто-то из Лондона, может, помнит по Олимпиаде. Нам интересен бой с Васей, Васе с нами не интересен".

"Первым номером я бы на него точно не пошел, он разбил бы меня сразу. Нужно быть готовым на всех фронтах", – заключил Денис Беринчик.

Денис Беринчик с женой Лианой
Денис Беринчик с женой Лианой Фото: Instagram

Напомним, что в эти дни Василий Ломаченко занят подготовкой к поединку с британским легковесом Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО) по прозвищу Крутая рука. Их бой пройдет 31 августа на лондонской арене O2. Кроме двух титулов Ломаченко, на кону будет стоять вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC и пояс журнала The Ring.

Как мы писали, Кэмпбелл уже сотрясает воздух, обещая устроить "Хайтеку" Ломаченко конец света. "В ринге будет ад, – обещает олимпийский чемпион-2012 из Великобритании. - Ломаченко занимает первое место в рейтинге бойцов независимо от весовой категории. Но это год Люка Кэмпбелла, это мое время".

Смотрите тренировку Кэмпбелла перед боем с Ломаченко

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

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Тег бокс, Василий Ломаченко, Денис Беринчик

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