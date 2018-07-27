Украинская звезда UFC переезжает в Россию

Единственная украинка в самом престижном чемпионате смешанных единоборств UFC Марина Мороз перебирается в Россию. Марина будет работать в Москве в клубе Gor MMA тренером по боксу и кикбоксингу, сообщает boxing-mma.com.

26-летняя Марина Мороз по прозвищу "Железная леди" провела одиннадцать боев в смешанных единоборствах: на ее счету восемь побед и три поражения. Причем, спортсменка проиграла последние два поединка подряд.

Марина Мороз родилась в Вольногорске Днепропетровской области. Она чемпионка Украины и Кубка мира по кикбоксингу, чемпионка Украины по боксу среди юниоров, финалистка чемпионата и Кубка Украины по боксу среди студентов.

В феврале этого года Марина Мороз в рамках турнира UFC on FOX 28 проиграла американке Анджеле Хилл по очкам. Бой продлился все отведенные для него три раунда.

Напомним, ранее Мороз рассказывала, как можно манипулировать с приемом воды, чтобы экстремально согнать вес накануне боя.

Кстати, в апреле прошлого года Марина Мороз похвасталась в соцсетях, что за четыре дня сбросила четыре с половиной килограмма. Так украинка готовилась к поединку против Карлы Эспарзы.