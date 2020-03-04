Украинские боксеры готовы к борьбе за Олимпиаду-2020: состав сборной на отбор и замена Выхристу

11 марта сборная Украины по боксу отправится в Лондон, где примет участие в первом лицензионном турнире на Олимпийские игры в Токио-2020. По предварительной информации, на континентальный отбор в Англии заявилось около 350 участников. Всего будет разыграно 77 пропусков на Олимпиаду: 50 среди мужчин и 27 – среди женщин. Соревнования на Copper Box Arena пройдут с 14 по 24 марта.

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По словам главного тренера мужской сборной Украины Леонида Лоивского, команда готова к борьбе: "У нас очень мощная команда, молодая, амбициозная. Ребята стремятся побеждать, и я вижу их реальное желание быть лучше. Мы уже дважды подтвердили статус сильнейшей команды Европы. Могу заверить всех, что ребята отдадут все для победы".

Хижняк. Четыре года назад в Баку был бронзовым, но сейчас готов завоевать "золото" Европиады. Фото А. Бойко

Безусловно, главной надеждой Украины на этом турнире является чемпион мира и победитель Европейских Игр Александр Хижняк. Также не должно возникнуть проблем у призера первенства планеты и Евроигр, опытного Николая Буценко. Стоит присмотреться и к представителю супертяжелой категории одесситу Цотне Рогава, который заменил в сборной Виктора Выхрыста, перешедшего в январе в профессионалы.

Мужская сборная:

Весовая категория 52 кг – Дмитрий Замотаев

Весовая категория 57 кг – Николай Буценко

Весовая категория 63 кг – Ярослав Харциз

Весовая категория 69 кг – Евгений Барабанов

Весовая категория 75 кг – Александр Хижняк

Весовая категория 81 кг – Степан Грекул

Весовая категория 91 кг – Сергей Горсков

Весовая категория +91 кг – Цотне Рогава

В свою очередь главный тренер женской сборной Сергей Гордиенко заверил, что девушки подходят к соревнованиям в отличной форме. "Все прекрасно понимают важность ближайших соревнований. Мы готовились к ним в течение многих лет. Команда прекрасно себя зарекомендовала и девушки готовы дать очередной бой. Сделаем все для победы и для получения вожделенных лицензий на Олимпийские игры-2020".

Женская сборная:

Весовая категория 51 кг – Татьяна Коб

Весовая категория 57 кг – Юлия Цыплакова

Весовая категория 60 кг – Марина Мальованная

Весовая категория 69 кг – Анна Лысенко

Весовая категория 75 кг – Анастасия Черноколенко

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