Украинские боксеры готовы к борьбе за Олимпиаду-2020: состав сборной на отбор и замена Выхристу

11 марта сборная Украины по боксу отправится в Лондон, где примет участие в первом лицензионном турнире на Олимпийские игры в Токио-2020. По предварительной информации, на континентальный отбор в Англии заявилось около 350 участников. Всего будет разыграно 77 пропусков на Олимпиаду: 50 среди мужчин и 27 – среди женщин. Соревнования на Copper Box Arena пройдут с 14 по 24 марта.
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По словам главного тренера мужской сборной Украины Леонида Лоивского, команда готова к борьбе: "У нас очень мощная команда, молодая, амбициозная. Ребята стремятся побеждать, и я вижу их реальное желание быть лучше. Мы уже дважды подтвердили статус сильнейшей команды Европы. Могу заверить всех, что ребята отдадут все для победы".
Безусловно, главной надеждой Украины на этом турнире является чемпион мира и победитель Европейских Игр Александр Хижняк. Также не должно возникнуть проблем у призера первенства планеты и Евроигр, опытного Николая Буценко. Стоит присмотреться и к представителю супертяжелой категории одесситу Цотне Рогава, который заменил в сборной Виктора Выхрыста, перешедшего в январе в профессионалы.
Мужская сборная:
- Весовая категория 52 кг – Дмитрий Замотаев
- Весовая категория 57 кг – Николай Буценко
- Весовая категория 63 кг – Ярослав Харциз
- Весовая категория 69 кг – Евгений Барабанов
- Весовая категория 75 кг – Александр Хижняк
- Весовая категория 81 кг – Степан Грекул
- Весовая категория 91 кг – Сергей Горсков
- Весовая категория +91 кг – Цотне Рогава
В свою очередь главный тренер женской сборной Сергей Гордиенко заверил, что девушки подходят к соревнованиям в отличной форме. "Все прекрасно понимают важность ближайших соревнований. Мы готовились к ним в течение многих лет. Команда прекрасно себя зарекомендовала и девушки готовы дать очередной бой. Сделаем все для победы и для получения вожделенных лицензий на Олимпийские игры-2020".
Женская сборная:
- Весовая категория 51 кг – Татьяна Коб
- Весовая категория 57 кг – Юлия Цыплакова
- Весовая категория 60 кг – Марина Мальованная
- Весовая категория 69 кг – Анна Лысенко
- Весовая категория 75 кг – Анастасия Черноколенко
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