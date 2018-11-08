Украинские фаны встретили Александра Усика в итальянском ресторане

Двое суток осталось до одного из самых ожидаемых боев в первом тяжелом весе. В субботу, 10 ноября, в Манчестере Александр Усик будет защищать свои чемпионские пояса в поединке против Тони Беллью. "Как я побью Беллью в субботу? С любовью", – шутит Усик.

"После мира всегда наступает война", – заявил промоутер Тони Белью Эдди Хирн, анонсируя субботний поединок. Если верить всем словам, сказанным перед боем, то это будет одно из величайших спортивных событий, которые видела Британия, да и на мировое значение можно замахнуться – все-таки на кону стоят аж четыре пояса, что случается крайне редко – в мужском боксе. Усик только четвертый, кто владеет таким количеством поясов.



Перед финальной пресс-конференцией Усика и Беллью встретила у входа в "Столлер Холл" двух украинских болельщиков – Александра и Василия из Закарпатья, которые очень хотели попасть на финальную пресс-конференцию и расстроились, что она закрыта для болельщиков. Ребята прилетели в Манчестер сразу на два события с украинскими спортсменами: на матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Сити" и, само собой на бой. И надо же – в среду перед футболом случайно встретили Александра в итальянском ресторанчике. Естественно подошли и попросили фото, а заодно спросили, собирается ли он на "Шахтер"? "Если отпустят", – ответил боксер и поинтересовался, сможет ли выиграть украинская команда. Ребята ответили, что вряд ли, а вот на победу Усика в субботу рассчитывают. Единственное посетовали на дороговизну билетов – 150 фунтов: "Но это потому что не на стадионе – в Лондоне в прошлом году (бой Кличко-Джошуа) было дешевле".



Кстати, в самом конце общения боксеров со СМИ, когда охраны на входе в Холл уже не было, ребята таки прорвались в зал, но подойти к Усику не успели – он как раз заканчивал последнее интервью и покидал зал.

В среду в Музее футбола в Манчестере прошла открытая тренировка Усика и Белью. Сразу несколько британских медиа сделали прямое включение и один из журналистов, анализируя стиль Александра Усика с улыбкой заметил, мол, у него такие быстрые ноги, что мы должны выйти в ринг и целовать их в благодарность за возможность наблюдать за их работой.