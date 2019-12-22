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Украинский боец безумной "вертухой" чуть не снес голову россиянину

22 декабря, 08:47

Сергей Адамчук стал претендентом на пояс чемпиона полулегкого веса

Украинский боец Сергей Адамчук одержал яркую победу в рамках шоу кикбоксинга Glory 74, которое прошло в нидерландском городе Арнем.

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Очередным соперником украинца, топ-бойца полулегкого веса, был россиянин Алексей Ульянов. Кикбоксер сумел победить соперника раздельным решением судей.

Особенно эффектным стал один из ударов с разворота, после которого соперник был немного в ступоре.

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После этой победы, наш спортсмен завоевал право на титульный поединок. Теперь Адамчук выйдет на ринг 29 февраля 2020 года в чемпионском бою, главном поединке шоу Glory 75 в Утрехте, против тайского бойца Петчпаномрунг Киатмукао.

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Как мы писали ранее, тяжеловес из UFC жестоко избил боксера за оскорбления бойцов ММА. Деррик Льюис отомстил за слова неизвестного боксера.

Также сообщалось, что 58-летняя женщина отправила в нокдаун молодую соперницу на турнире по MMA. Опытная кикбоксерша в США не оставила шансов 21-летней сопернице, и рефери остановил избиение.

Смотрите видео нокаута в бою Емельяненко – Кокляев:

Емельяненко – Кокляев: видео нокаута Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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MMA UFC смешанные единоборства Сергей Адамчук

Источник: Сегодня|Спорт

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