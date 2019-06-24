Украинский боец ММА избил россиянина в финале чемпионата Европы

Ата Атдаев выиграл золотую медаль континентального первенства

Ата Атдаев. Фото mma.kh.ua.

Украинский боец Ата Атдаев выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по смешанным единоборствам (ММА). В финале Атдаев одолел представителя России Сулеймана Бершигадова. Победа в финале была одержана единогласным решением судей – 29:28, 29:28, 29:28. Ата Атдаев выступал в весовой категории до 56,7 килограмм.

Ранее первое "золото" на турнире принесла Украине Анастасия Свиткивская, которая победила в весовой категории до 52,2 килограмм.

В общей сложности Украина имеет на чемпионате Европы по смешанным единоборствам 9 медалей – 2 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых.

Ранее мы писали, что чемпион UFC вызвал на кулачный бой Василия Ломаченко. Генри Сехудо мечтает о поединке двух олимпийских чемпионов.

Напомним, в мае Джессика Андраде завоевала чемпионский титул в поединке с Роуз Намаюнас на турнире UFC 237. Бой был завершен во втором раунде после того, как Андраде отправила Намаюнас в нокаут при помощи жуткого приема. Джессика подняла свою соперницу для амплитудного броска и с высоты почти два метра швырнула ее на канвас.

Чемпион мира по боксу Артем Далакян – о боях между боксером и бойцом UFC:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинский боец ММА избил россиянина в финале чемпионата Европы". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"