Украинский боец ММА избил россиянина в финале чемпионата Европы
Ата Атдаев выиграл золотую медаль континентального первенства
Украинский боец Ата Атдаев выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по смешанным единоборствам (ММА). В финале Атдаев одолел представителя России Сулеймана Бершигадова. Победа в финале была одержана единогласным решением судей – 29:28, 29:28, 29:28. Ата Атдаев выступал в весовой категории до 56,7 килограмм.
Ранее первое "золото" на турнире принесла Украине Анастасия Свиткивская, которая победила в весовой категории до 52,2 килограмм.
В общей сложности Украина имеет на чемпионате Европы по смешанным единоборствам 9 медалей – 2 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых.
Ранее мы писали, что чемпион UFC вызвал на кулачный бой Василия Ломаченко. Генри Сехудо мечтает о поединке двух олимпийских чемпионов.
Напомним, в мае Джессика Андраде завоевала чемпионский титул в поединке с Роуз Намаюнас на турнире UFC 237. Бой был завершен во втором раунде после того, как Андраде отправила Намаюнас в нокаут при помощи жуткого приема. Джессика подняла свою соперницу для амплитудного броска и с высоты почти два метра швырнула ее на канвас.
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