Украинский боксер Беринчик назвал футбольный клуб, в форме которого выйдет на следующий бой

Известный украинский боксер Денис Беринчик, на свой последний бой против аргентинца Эктора Сармиенто выходивший в образе супегероя "Халка", на свой следующий поединок, в сентябре-октябре, намерен появиться в ринге в футболке одного из ведущих клубов Премьер-лиги.

"Я болею за луганскую "Зарю", – признался непобедимый украинский чемпион WBO International Денис Беринчик, который родился в Краснодоне Луганской области. – Бывают моменты, когда тебе не нравится результат, но в целом третье место... Клуб с проблемами: уехал из своего родного города, переезжие свахи, ездят... Но ребята собрались. Думаю, в новом сезоне у них все получится. Есть новые игроки, хотя некоторые хорошие вернулись в "Динамо". Ничего страшного, игроки меняются у всех. Обещаю выйти в футболке "Зари" на свой следующий бой. Отвечаю", – добавил в интервью каналу Sport Arena Беринчик.

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Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions

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Ранее мы писали, что украинские звезды бокса могут встретиться в чемпионском бою: серебряный призер Олимпиады-2012 Денис Беринчик поборется за пояс Василия Ломаченко.

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