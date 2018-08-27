Украинский боксер брутально нокаутировал соперника на первой минуте

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (9-0, 8 КО) продолжает в Южной Африке оттачивать свое мастерство на бойцах посредственного уровня. На этот раз на заклание для Сиренко привели 40-летнего представителя ДР Конго Роки Каленгу (10-3-0, 5 КО). 13 боев на профи-ринге Каленга провел за 11 лет, поэтому о силе соперника и говорить не приходится.

Естественно, что поединок долго не затянулся. С первых секунд Сиренко пошел в атаку и уже в первом раунде нокаутировал Каленгу.

Отметим, что Владислав Сиренко тренируется у известного специалиста Джеймса Али Башира, который обещал за два года сделать украинца чемпионом мира. Пока что Сиренко в основном проводит свои бои в ЮАР против малоизвестных африканских бойцов.

Ранее была информация, что Владислав Сиренко станет спарринг-партнером чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа. Бой Джошуа – Поветкин состоится 22 сентября в Лондоне на арене "Уэмбли". На кону встречи будут стоять пояса WBO, WBA, IBO и IBF.

Кстати, во время первой пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку, Джошуа едва не подрался с другим боксером. Британец устроил словесную перепалку с американцем Джарреллом Миллером, а в ход кулаки не позволили пустить охранники.