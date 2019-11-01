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Украинский боксер будет биться с россиянином у него на родине

1 ноября, 22:46

Сергей Радченко сразится с Алексеем Егоровым

Сергей Радченко

Сергей Радченко / Фото: Twitter

Украинский боксер Сергей Радченко проведет поединок с обладателем титула WBA Gold в первом тяжелом весе, россиянином Алексеем Егоровым.

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Бой состоится седьмого декабря на турнире Роя Джонса-младшего в Екатеринбурге (Россия).Турнир будет транслироваться на платформе UFC Fight Pass

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Свое последнее выступление Егоров провел 16 июня в Екатеринбурге, досрочно остановив украинца Романа Головащенко в третьем раунде. Радченко известен российским болельщикам своим поражением единогласным решением судей от россиянина Руслана Файфера.

Также мы сообщали недавно, что Флойд ейвезер вновь рвется на ринг, чтобы провести бой-реванш с Пакьяо. Напомним, первый и последний на данный момент поединок между Мейвезером и Пакьяо прошел в мае 2015-го. Победу единогласным решением судей одержал Флойд. Позднее Мэнни сетовал, что дрался с травмой плеча.

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Также мы рассказывали, что скандальный британский супертяж написал и издал свою автобиографию. Тайсон Фьюри рассказал о своей жизни.

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бокс боксер Сергей Радченко

Источник: World of Boxing Promotions

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