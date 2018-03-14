Украинский боксер будет драться за чемпионский титул в весовой категории Усика

Боксер из Южной Африки во втором поединке подряд будет встречаться с украинцем

Украинский боксер Роман Головащенко (19-1, 17 КО) проведет бой за титул чемпиона мира по версии IBO в первом тяжелом весе. Соперником украинца станет обладатель пояса южноафриканец Кевин Лерена (20-1, 9 КО).

Поединок состоится 27 апреля в Азербайджане.

Интересно, что Лерена в предыдущем бою победил другого украинца Дмитрия Кучера. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Лерены единогласным решением судей.

Отметим, что титул по версии Международной боксерской организации (International Boxing Organization), или просто IBO, не является одним из четырех основных в мире бокса. Бой за основные титулы (WBC, WBO, IBF и WBA) проведут Александр Усик и Мурат Гассиев 11 мая.

А вот Александр Усик недавно удивил своих подписчиков в Instagram новым имиджем. "Прям как Брюс Уиллис" – пишут в комментариях фанаты боксера, намекая на сходство украинца с героем голливудского актера в боевике "Крепкий орешек".

Ранее стало известно, что Василий Ломаченко подписал контракт на бой против чемпиона WBA Хорхе Линареса. Этот поединок будет первым для Ломаченко в легком весе.