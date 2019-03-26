Украинский боксер Денис Беринчик узнал имя следующего соперника
Украинский боксер будет защищать свой титул интернационального чемпиона
20 апреля в киевском Дворце спорта украинский боксер Денис Беринчик (10-0, 7 КО) проведет бой против японца Нихито Аракавы (32-6-2, 18 КО), который занимает седьмую строчку в рейтинге WBO. На кону будет стоять титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг), которым владеет украинец. Об этом сообщает пресс-служба K2 Promotions Ukraine.
Отметим, что сам Беринчик в рейтинге WBO легкого веса занимает 11-е место.
37-летний Аракава занимает 87-е место в рейтинге Boxrec среди боксеров своей весовой категории. В свое время он проигрывал хорошо знакомому украинским болельщикам бокса Хорхе Линаресу, который не так давно отправил в нокдаун Василия Ломаченко, но затем проиграл нашему чемпиону.
Кстати, на днях Денис Беринчик предложил своим подписчикам в Instagram угадать, в каком образе он выйдет на ринг в этот раз. Победителя ждет подарок от боксера.
На свой прошлый бой Беринчик вышел в образе героя видеоигр 90-х годов. В недавнем интервью "Сегодня" Денис Беринчик так описал свой сегодняшний выход: "Мое поколение, перестройка, когда пошли компьютеры, всякие приставки. Это будет интернетный герой".
Эксклюзивное интервью Дениса Беринчика segodnya.ua:
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