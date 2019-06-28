Украинский боксер Евгений Барабанов стал бронзовым призером Европейских игр в Минске

Путь в финал украинцу преградил соперник из России

Евгений Барабанов. Фото: НОК Украины

Украинский боксер Евгений Барабанов, выступающий в весовой категории до 69 кг, завоевал бронзовую медаль Европейских игр 2019 года в Минске. В полуфинале соревнований по боксу Барабанов уступил россиянину Харитону Агрба. Еще одна "бронза" досталась Лоренцо Сатомайору, представляющему Азербайджан, а в финале соперником Агрбы станет британец Пэт Маккормак.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

Напомним, на пути к медали Барабанов одолел в 1/16 финала швейцарца Джонатана Бруншвейлера, затем в 1/8 победил Неката Экинси из Турции, а в четвертьфинале оказался сильнее белоруса Евгения Даухалявеца.

Ранее мы писали скандале в Минске: судей Европейских игр обвиняют в том, что они помогли украинскому боксеру победить белоруса. Хозяева Евроигр считают несправедливым поражение, которое присудили Николаю Шаху в бою с Николаем Буценко.

Отметим, что помимо Буценко и Барабанова в полуфиналы Европейских игр вышли украинцы Виктор Выхрист (свыше 91 кг) и Александр Хижняк (до 75 кг). Напомним, наш чемпион Хижняк избил в Минске украинца, переметнувшегося к россиянам: видео боя.

Как сообщалось ранее, Владимир Кличко едва не погиб на яхте





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