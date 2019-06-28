Украинский боксер Евгений Барабанов стал бронзовым призером Европейских игр в Минске
Путь в финал украинцу преградил соперник из России
Украинский боксер Евгений Барабанов, выступающий в весовой категории до 69 кг, завоевал бронзовую медаль Европейских игр 2019 года в Минске. В полуфинале соревнований по боксу Барабанов уступил россиянину Харитону Агрба. Еще одна "бронза" досталась Лоренцо Сатомайору, представляющему Азербайджан, а в финале соперником Агрбы станет британец Пэт Маккормак.
Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске
Напомним, на пути к медали Барабанов одолел в 1/16 финала швейцарца Джонатана Бруншвейлера, затем в 1/8 победил Неката Экинси из Турции, а в четвертьфинале оказался сильнее белоруса Евгения Даухалявеца.
Ранее мы писали скандале в Минске: судей Европейских игр обвиняют в том, что они помогли украинскому боксеру победить белоруса. Хозяева Евроигр считают несправедливым поражение, которое присудили Николаю Шаху в бою с Николаем Буценко.
Отметим, что помимо Буценко и Барабанова в полуфиналы Европейских игр вышли украинцы Виктор Выхрист (свыше 91 кг) и Александр Хижняк (до 75 кг). Напомним, наш чемпион Хижняк избил в Минске украинца, переметнувшегося к россиянам: видео боя.
Как сообщалось ранее, Владимир Кличко едва не погиб на яхте
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украинский боксер Евгений Барабанов стал бронзовым призером Европейских игр в Минске". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Олег Верняев на Европейских играх: "Чувствовал себя, как Ди Каприо в фильме "Выживший"
Репортаж с соревнований украинских гимнастов на ЕИ-2019 в Минске
Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина поднялась на четвертое место
Наша команда завоевала на Европейских играх 27 медалей – рейтинг всех участников Евроигр
Юлия Хавалджи выиграла "серебро" Европейских игр
В финале соревнований по борьбе украинка уступила шведке Маттссон
Золото! Анна Соловей победила на Европейских играх
Украинская велосипедистка заняла первое место в гонке по очкам