Украинский боксер Иван Голуб проведет первую защиту титула чемпиона США
Наш боксер сразится с американцем Каримом Майфилдом
Украинский боксер Иван Голуб (15-1-0, 12 KO) готовится к первой защите титула чемпиона США World Boxing Council United States (USNBC). 10 апреля украинец выйдет на ринг Sony Hall в Нью-Йорке, его соперником станет американец Карим Майфилд (21-5-1, 11 КО). Бой пройдет в формате 10-раундового поединка, сообщает Luckypunch.net.
Напомним, что чемпионский пояс Голуб завоевал в прошлом поединке против американца Ланардо Танера. Трое судей единогласно отдали победу украинцу (дважды 100:90 и 99:91). Напомним, в предыдущем поединке Голуб праздновал победу над колумбийцем Фиделем Монтерросой Муньосом.
Для Голуба тот поединок стал возвращением на ринг после первого в карьере поражения, которое Иван получил в поединке против Джемонтея Кларка в июне 2017 года – тогда украинец проиграл по очкам.
30-летний Иван Голуб родился в Горловке, сейчас живет и тренируется в Нью-Йорке, и все свои бои проводит в США. В послужном списке боксера 15 побед (12 их них досрочные) и одно поражение. В рейтинге боксеров полусреднего веса занимает 176-е место.
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