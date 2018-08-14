Украинский боксер Малиновский может сразиться за титул чемпиона мира

Сегодня, 12:32

Команды боксеров уже начали переговоры

Олег Малиновский. Фото k2ukraine.com
Олег Малиновский. Фото k2ukraine.com

Как сообщил сайт Luckypunch.net, чемпион Европы WBO в полулегком весе киевлянин Олег Малиновский (23-0-0, 7 КО) вполне может получить право на поединок за титул "временного" чемпиона мира по этой версии против намибийца Сакарии Лукаса (21-0-0, 14 КО). Команды боксеров уже начали переговоры.

Если они окажутся удачными, то вполне возможно, что бой состоится уже осенью на одном из европейских рингов. Кстати, Лукас еще не боксировал на нашем континенте и все свои поединки проводил в Африке.

У него второй номер в рейтинге полулегкой категории WBO, а у Малиновского – четвертый. Полновесным же чемпионом мира тут является мексиканец Оскар Вальдес (24-0-0, 19 КО).

В предыдущем поединке, который состоялся 23 июня в Киеве, Олег Малиновский победил колумбийца Уоллингтона Оробио. Украинец заставил того отказаться от продолжения боя после пятого раунда и защитил титула чемпиона Европы WBO в полулегком весе.

Напомним, в предыдущем бою Олег Малиновский нокаутировал Дэвида Берну из Венгрии. Это была вторая защита чемпионского титула.
бокс, WBO, Олег Малиновский

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СЭ в Украине

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