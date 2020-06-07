Украинский боксер наконец-то вылетит на чемпионский бой в США: стала известна дата

Виктор Постол в понедельник отправляется за океан для поединка с Хосе Рамиресом

Начинает приобретать реальные черты поединок украинца Виктора Постола и американца мексиканского происхождения Хосе Рамиреса. Стало известно, что 36-летний боксер из Великой Дымерки, что на Киевщине, полетит в США уже завтра, 8 июня. На днях говорили, что уже есть дата боя Постола за два пояса в США.

Знаменитый промоутер Боб Арум сказал, что поединок Постола и Рамиреса пройдет в первой половине августа. Однако есть вероятность, что его проведут в Америке даже раньше. Тем более сейчас вечера бокса будут проходить без зрителей, что несколько упрощает организацию. Задержка была в невозможности украинца отправиться в США. Теперь же ясность внес менеджер нашего боксера Вадим Корнилов:

"Мы уже имеем зарезервированный билет в США для Постола на 8 июня. Мы просто немного задержались из-за протестов. Хотели увидеть, что все спокойно, прежде чем везти его в Америку. Похоже, что все хорошо, и Виктор прилетит без проблем".

27-летний Рамирес, который живет в Калифорнии, обладает поясами чемпиона мира в весовой категории до 63,5 кг (super light) по версиям WBC и WBO. Он выиграл 25 боев в профессионалах (17 – нокаутом). Постол в 2015-16 гг. владел титулом чемпиона в первом полусреднем весе, но затем дважды проигрывал. Но в его активе – 31 победа.

Реклама

Ранее коронавирус уже во второй раз отменил чемпионский поединок украинца.

Смотрите, как Владимир Кличко проводит спарринг с Эвандером Холифилдом

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама