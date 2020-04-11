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Украинский боксер нарушил карантин в США, сбежав от полицейского на пляже в стиле Усейна Болта

11 апреля, 20:25

Богдан Юрков

Иван Редкач по прозвищу "Украинский Тайсон" нарушил закон в Калифорнии, после чего лихо удрал от копа

Украинский боксер Иван Редкач продолжает эпатировать публику. Не далее как в январе в стиле Майка Тайсона Редкач в ринге укусил за шею Дэнни Гарсию, а теперь Иван пошел на еще одно нарушение закона – причем сам же выложил видео своего проступка у себя в Instagram.

34-летний боксер Иван Редкач нарушил карантин в Лос-Анджелесе, решив устроить пробежку у Тихого океана в районе набережной Венис. Полицейский, на глазах которого это происходило, приказал украинскому спортсмену остановиться, но тот не послушался и, включив скорость Усейна Болта, убежал от американского стража закона.

INSTAGRAM

Подписчики Ивана Редкача отмечают спринтерские способности боксера и недостаточную подготовку полицейского. Вот их комментарии:

  • Украинский казак победил американского ковбоя на берегу Тихого океана
  • Ран Ваня Ран
  • Полицескому нужно поработать над своей физической формой
  • Зачем, если у него есть оружие?
  • Как показывает это видео, оружие – это еще не все

Иван Редкач

Иван Редкач / Фото: Getty Images

/ Фото: Instagram

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Как мы писали ранее,"Украинский Тайсон" сделал предложение девушке на Багамах, пока весь мир страдает от коронавируса. Иван Редкач с пользой провел отдых на тропическом острове.

Смотрите, как проводят карантин другие звезды спорта

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США карантин бокс Иван Редкач

Источник: Сегодня|Спорт

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