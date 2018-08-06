Украинский боксер не будет помогать Поветкину готовиться к бою с Джошуа

Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин во время подготовки к бою с чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа не будет спарринговать с украинским тяжеловесом Владиславом Сиренко, о чем сообщалось ранее.

По информации источника, в настоящий момент согласовываются последние вопросы о том, что Сиренко будет помогать именно Джошуа. Об этом британскому журналисту Инграму Джонсу сообщил тренер украинца Джеймс Али Башир.

Отметим, что в лагерь Джошуа в качестве спарринг-партнера приедет Владимир Кличко.

Бой Джошуа – Поветкин состоится 22 сентября в Лондоне на арене "Уэмбли". На кону встречи будут стоять пояса WBO, WBA, IBO и IBF.

Кстати, во время первой пресс-конференции, посвященной предстоящему поединку, Джошуа едва не подрался с другим боксером. Британец устроил словесную перепалку с американцем Джарреллом Миллером, а в ход кулаки не позволили пустить охранники.

Напомним, что Владимир Кличко имеет опыт победы над Александром Поветкиным. В 2013 году украинец в Москве победил россиянина единогласным решением судей.