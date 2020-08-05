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Украинский боксер поблагодарил "Русского витязя" Поветкина за приглашение в лагерь

5 августа, 17:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Владислав Сиренко помогал россиянину готовиться к бою против Диллиана Уайта

Мир профессионального бокса постепенно выходит из длительной спячки из-за пандемии коронавируса. В августе пройдет несколько интересных боев, в том числе и чемпионских. На вечере бокса в поместье британского промоутера Эдди Хирна 22 августа сойдутся именитые супертяжеловесы Александр Поветкин и Диллиан Уайт, претендующие на титульный поединок. Недавно мы писали, что Поветкин поможет Чисоре готовиться к бою с Усиком.

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Сейчас "Русский витязь" проводит спарринг-сессии. Среди боксеров, помогавших ему в тренировочном лагере, были и украинцы Владислав Сиренко и Игорь Шевадзуцкий. Спортсмены сделали несколько совместных фотографий, которыми 25-летний Сиренко поделился на своей страничке в Instagram. Также киевлянин поблагодарил команду Поветкина за приглашение на спарринги.

INSTAGRAM

В профессионалах Сиренко выиграл все 14 боев (13 – досрочно), последний из которых 1 августа на дебютном вечере промоутерской компании Александра Усика.

Узнайте, как выглядит боксерская арена для Поветкина и Уайта на заднем дворе у промоутера.

Смотрите, как в прошлом году Сиренко нокаутировал итальянца Ивана Ди Берардино:

Бокс. Сиренко – Ди Берардино. Нокаут Видео: XSport
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бокс Александр Поветкин спарринг спарринг-партнер Диллиан Уайт Владислав Сиренко
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