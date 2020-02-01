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Украинский боксер получил в соперники поляка, которого едва не убил Деонтей Уайлдер

1 февраля, 15:13

Наш боксер проиграл пять боев из шести предыдущих

Сергей Радченко

Сергей Радченко / Фото: Twitter

Украинский боксер Сергей Радченко проведет бой против бывшего претендента на чемпионский титул WBC в супертяжелом весе поляком Артуром Шпилькой. Бой пройдет в рамках первого тяжелого веса и станет частью шоу Boxing Night 10 в Ломже, Польша. Точная дата пока не известна.

Для Радченко этот бой станет уже четвертым в Польше – предыдущие три он проиграл, хотя в 2018 году дал бой бывшему чемпиону Кшиштофу Гловацки, отправив его в нокдаун, но уступил по очкам. В целом украинец имеет в своем послужном списке семь побед и пять поражений в последних шести боях.

Артур Шпилька возвращается в крузервейт, где он начинал карьеру. В 2016 году поляк был претендентом на титул WBC в хэвивейте, но без шансов проиграл чемпиону американцу Деонтею Уайлдеру нокаутом в девятом раунде. Позже нокаут в бою Уайлдер – Шпилька был признан лучшим по итогам года.

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На профессиональном ринге Шпилька одержал 23 победы (16 нокаутом), потерпел четыре поражения. В рейтинге boxrec.com 30-летний поляк занимает 31-е место среди супетяжей, а с переходом в первый тяжелый вес может подняться в ТОП-20.

Также в рамках шоу выступит уроженец Украины Федор Черкашин, выступающий под флагом Польши. Его соперником станет австралиец Сэм Солиман.

Смотрите, как вырубили самого толстого боксера в мире:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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бокс Артур Шпилька Сергей Радченко

Источник: Сегодня|Спорт

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