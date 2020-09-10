Українська
$ 27,83
32,77
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Нужны были нокдауны": украинец Постол рассказал о причинах поражения в чемпионском бою Рамиресу

10 сентября, 09:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Парень из Великой Дымерки считает, что должен был приложить больше усилий для победы

В конце лета один из наших боксеров-профессионалов провел чемпионский бой. В ночь на 30 августа Постол проиграл Рамиресу решением судей в первом полусреднем весе до 63,5 кг. При этом многие считали, что украинец заслужил ничью, которую и дал один судья из трех.

Реклама

Сразу после поединка Виктор не стал его комментировать. Хотя менеджер Постола заявил, что украинца засудили. После некоторых раздумий бывший чемпион мира поделился-таки своим взглядом на бой с американцем:

"Мы были довольны боем. Когда пришел в гостиницу, то сразу его пересмотрел. Увидел моменты, где немного себя жалел и не выложился. Можно было больше доработать, но это я увидел уже после боя, когда его посмотрел на видео. В ринге все воспринимается по-другому. Команда была довольна, и, как минимум, должны были зафиксировать ничью. Хотя все понимают, что нужно было выигрывать увереннее и немножко больше сделать для победы.

Не думаю, что на результат повлиял перенос боя. Нужно было сделать пару нокдаунов... Хотя первая подготовка, еще перед планами боксировать в Китае, прошла очень легко. А вот третья подготовка, уже летом в США, прошла тяжело. Спарринг-партнеры "напрягали", я еле "вывозил". Но несмотря на то, что мне уже 36, я еще дам бой каждому. Пока что собираюсь отдохнуть, а после Нового года посмотрим на ситуацию с коронавирусом. Также я готов переходить в более высокую категорию, до 66 кг, если будет хорошее предложение".

Напомним, что Редкач жестко потроллил судью, который "ограбил" Постола в бою с Рамиресом.

Смотрите, как каратист Стас Горуна привел сына на тренировку по боксу:

Стас Горуна с сыном на боксерском ринге Видео: Instagram
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

интервью бой бокс Хосе Рамирес Виктор Постол
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Микки Рурк в ринге преклонил колено перед украинским боксером: видео
Микки Рурк в ринге преклонил колено перед украинским боксером: видеоБокс
Конфликт Ломаченко и Редкача: с чего началась неприязнь, едва не переросшая в потасовку в церкви
Конфликт Ломаченко и Редкача: с чего началась неприязнь, едва не переросшая в потасовку в церквиБокс
Ломаченко в церкви в США с матами напал на Редкача: что не поделили украинские боксеры
Ломаченко в церкви в США с матами напал на Редкача: что не поделили украинские боксерыБокс
Кличко теперь манекенщик: как легенда бокса дефилировал по подиуму на неделе моды
Кличко теперь манекенщик: как легенда бокса дефилировал по подиуму на неделе модыБокс
Чемпион мира по боксу поддержал Редкача в конфликте с Ломаченко в Лос-Анджелесе
Чемпион мира по боксу поддержал Редкача в конфликте с Ломаченко в Лос-АнджелесеБокс
"Я прикончу его": украинцу Деревянченко угрожают расправой накануне чемпионского бояБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять