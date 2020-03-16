Украинский боксер прилетел в Лос-Анджелес для боя за чемпионский пояс

Виктор Постол надеется, что его вечер бокса не перенесут второй раз

Украинец Виктор Постол сообщил о свое прибытии в США. Боксер из Великой Дымерки, что на Киевщине, будет готовиться к бою с американцем Хосе Рамиресом. Встреча запланирована на 9 мая в городе Фресно в Калифорнии. Напомним, соперники должны были выйти в ринг 1 февраля 2020 года, однако из-за коронавируса бой Постол – Рамирес перенесли из китайского города Хайкоу.

Позже стало известно о месте и дате поединка. Хосе Карлос Рамирес – 27-летний действующий чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) – super light weight. 36-летний Постол носил титул чемпиона WBC в 2015-16 годах, после чего дважды проигрывал, но сумел добиться еще одного титульного боя.

Виктор прилетел в Штаты и запечатлел себя на аллее славы Голливуда, написав в соцсетях: "Привет Лос-Анджелес!"

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В ближайшие дни украинский боксер откроет свой тренировочный лагерь. После отмены боя в Китае Постол высказывал уверенность, что теперь уже ничто не помешает встрече с Рамиресом. Однако с нынешней ситуацией с коронавирусом ни в чем нельзя быть уверенным.

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