Украинский боксер проиграл второй титульный бой подряд

Сегодня, 12:39

Дмитрию Кучеру пока не удается завоевать чемпионский титул


Украинский боксер Дмитрий Кучер проиграл поединок за титул чемпиона мира по версии IBO в первом тяжелом весе южноафриканцу Кевину Лерену.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Лерены единогласным решением судей.

Отметим, что титул по версии Международной боксерской организации (International Boxing Organization), или просто IBO, не является одним из четырех основных в мире бокса. Бой за основные титулы (WBC, WBO, IBF и WBA) проведут Александр Усик и Мурат Гассиев 11 мая.

Дмитрий Кучер не выходил в ринг с ноября 2016 года, когда проиграл Марко Хуку единогласным решением арбитров, т.е. украинец не боксировал более 15 месяцев. По этой причине 33-летнего Кучера даже нет в независимом рейтинге boxrec.

Интересно, что после боя с Хуком Кучер стал спарринг-партнером Александра Усика. Дмитрий готовил Усика к поединку именно с немецким боксером в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии. Подготовка прошло успешно, поскольку Усик уверенно победил Марко Хука техническим нокаутом.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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