Украинский боксер Редкач провел спарринг с чемпионом мира и выписал ему долг

Не каждый день боксеру выпадает шанс выйти в ринге против чемпиона мира. Украинский боксер полусреднего веса (до 66,7 кг) Иван Редкач, который живет в Лос-Анджелесе, минувшей ночью по киевскому времени встретился с Джервонтой Дэвисом. 25-летний непобедимый американец (выиграл все 23 боя) выступает в легком весе (до 61,2 кг) и делит с Василием Ломаченко титул WBA. Соперники провели спарринг, о чем и сообщили в соцсетях. На днях Редкач показал сумасшедшую скорость ударов.
Иван писал, что его тренировочный поединок с Дэвисом пройдет в понедельник. Но, видимо, стороны поменяли планы и боксеры сошлись уже в пятницу вечером. Первым похвастался Джервонта, выложив видео своих успешных действий.
Украинский спортсмен ответил лишь коротким видео перед поединком.
Позже Редкач написал на своей страничке в Instagram, что менеджеры договорились не вести запись боя. Сторона украинца следовала правилам, а вот соперники – не всегда. 34-летний боксер из Сумской области сообщил также, что остался доволен спаррингом, но, к сожалению, не может показать ролик со своими атаками. При этом Иван рассказал, что парни собирались вроде бы биться шесть раундов, но американец покинул ринг уже после четвертого, так что "остался должен два раунда". Тем не менее, украинец считает, что тренировка боем пошла ему на пользу, и надеется, что Джервонта придерживается такой же мысли.
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