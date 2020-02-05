Украинский боксер: "Считаю Россию агрессором. Но это не значит, что я ненавижу всех россиян"

Боксер из Украины утверждает, что не ехал в гости к братской стране, а ехал побеждать

Карен Чухаджян / Фото: Instagram

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Украинский боксер Карен Чухаджян после поединка в Калининграде, где он победил россиянина Сергея Воробьева и завоевал титул чемпиона WBA International в полусреднем весе, ответил на критику в его адрес за поездку в Россию и заявил, что считает ее страной агрессором. Ранее украинский боксер оценил бой в России, в котором его чуть не засудилипопросил не приплетать политику.

"Меня спрашивали, не боялся ли я хейта из-за поездки в Россию. Да, я думал об этом, но не боялся. Я ехал в Россию для того, чтобы привезти титул в Украину. Я уже писал в комментах и последний раз повторю тут: да, я считаю Россию агрессором. Но это не значит, что я ненавижу всех россиян. Я знаю, что не все россияне поддерживают внешнюю политику своей страны. Отмечу, что за всю мою поездку не было сказано ни одного кривого слова в сторону Украины. Я лишь против тех, кто позволяет поливать мою родину грязью. Я не ехал в гости к братской стране, я ехал побеждать. Точка", – сказал Чухаджян.

Напомним, украинец Чухаджян одолел россиянина Воробьева, отомстив за угрозу из зала "Убей его!" и завладев поясом WBA International.

Отметим, что после пояса International идет титул WBA Regular, которым владеет Александр Беспутин (14-0, 9 КО). Впрочем, россиянин, с которым дружат Усик и Ломаченко, недавно погорел на допинге. Ну а поясом WBA Super владеет Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

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