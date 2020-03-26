Украинский боксер сменил гражданство, но будет выходит на ринг с двумя флагами

Перспективный боксер входит в ТОП-30 в мире в своей весовой категории

24-летний украинский боксер среднего веса Федор Черкашин сменил гражданство. Перспективный боксер получил польский паспорт, но обещает выходить на ринг с флагами обеих государств. Ранее мы писали, что братья Кличко признаны лучшими боксерами 21-го века.

"Карта поляка позволяла мне получить польское гражданство. На данный момент я уже являюсь гражданином Польши. Две недели назад я сдал экзамен и получил паспорт. После боя с Менди я официально об этом сказал на польском телевидении. Флаг Польши у меня всегда будет присутствовать на боях. Но также сказал, что у меня всегда будет и флаг Украины, который поднимали на моих боях с самого детства. Я честно об этом сказал, и поляки это нормально восприняли", – сказал Черкашин.

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Уроженец Харькова Черкашин одержал 16 побед на профессиональном ринге и ни разу не проиграл. 11 боев он завершил досрочною Свой очередной поединок он должен был проводить 7 марта в Ломже, но бой был отменен из-за эпидемии коронавируса. Кстати, мы писали, что Ломаченко – Лопес перенесен из-за пандемии.

В рейтинге боксеров среднего веса на сайте boxrec.com он занимает 27-е место в мире. Лидируют в этом весе Сауль Альварес и Геннадий Головкин, а в первую десятку также входит Сергей Деревянченко.

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