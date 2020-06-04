Украинский боксер снова сразится за титул чемпиона мира: Деревянченко назвал имя соперника

Уроженец Крыма планирует выйти на ринг в сентябре на поединок с непобедимым "янки"

Украинец Сергей Деревянченко не прекращает своих попыток стать чемпионом мира. Напомним, в октябре прошлого года 34-летний боксер-профессионал из Феодосии Деревянченко спорным решением проиграл знаменитому Геннадию Головкину из Казахстана бой за вакантный титул IBF в среднем весе (до 72,6 кг). Теперь же он собирается сразиться с еще одним чемпионом мира.

Деревянченко рассказал, что планирует вернуться в ринг в сентябре и уже в ближайшее время проведет бой против Джермалла Чарло, сообщает ресурс Boxingnews24. 30-летний американец из Техаса выиграл все 30 поединков в профессионалах (22 – нокаутом) и владеет чемпионским поясом по версии WBC. Украинец же, готовясь к новому вызову, вспоминает и минувший бой:

"Собираюсь вернуться ориентировочно в сентябре. Я пересматривал бой с Головкиным, он был очень близким. Но я чувствую, что победил, и это много для меня значит. Я усердно готовился, и после этого поединка моя популярность возросла. Я – чемпион. Думаю, через какое-то время у меня будет бой с Джермаллом Чарло. Мы оба – у Эла Хэймона. Чарло — хороший боец, молодой и сильный, у нас получится отличная битва. Я хочу биться с лучшими и стать лучшим в дивизионе".

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