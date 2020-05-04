Украинский боксер требует изгнать из страны "тренера-сепаратиста" Усика

Украинский боксер Иван Редкач продолжает конфликт с тренером Александра Усика Сергеем Лапиным. Ранее Редкач показал скандальное видео с выступление Лапина на чемпионате России в 2016 году, куда могли пустить только с российским паспортом. При этом диктор на арене объявлял Лапина как "представителя республики Крым из города Симферополь, чемпиона Украины-2013". теперь же Редкач обратился к президенту K2 Ukraine Александру Красюку с требованием изгнать Лапина из Украины.

"Скажи, пожалуйста, как ты мог допустить сепаратиста в команду Саши Усика, он как марионетка – и нашим, и вашим, где надо – украинец, где нужно – россиянин. В то же время тянет прикол и обзывает "шкапой" или "тупым" самого Виталия Кличко – легенду мирового бокса, икону бокса и действующего мэра Киева. Прими меры, чтобы покинул территорию страны этот психолог-тренер", – написал Редкач на своей странице в Facebook.

Ранее мы писали, что Иван Редкач покрасил волосы в цвета флага Украины. До этого боксер ходил с розовыми волосами. Несколько лет назад сам Редкач попал в скандал с паспортом. Иван Редкач получил мексиканский паспорт и заявил, что Украины уже нет.

После критики в соцсети боксер оправдался, что новость с паспортом была лишь шуткой, а сало на буррито не променяет.

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Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты:

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

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