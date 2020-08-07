Украинский боксер узнал официальную дату чемпионского боя: "Я прихожу, чтобы победить"

Виктор Постол будет биться с обладателем двух поясов Хосе Рамиресом 29 августа в Лас-Вегасе

Профессиональный бокс наконец-то возвращается большими боями, хотя и пока что без зрителей. Минувшей ночью появилась официальная информация о первом в этом году чемпионском поединке с участием украинского боксера. 36-летний Виктор Постол из Великой Дымерки сойдется на ринге с американцем Хосе Карлосом Рамиресом – обладателем титулов WBO и WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Ранее Постол пригрозил чемпиону мира из США.

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Эту встречу переносили дважды. Сначала бойцы должны были биться в Китае 1 февраля, а затем – 9 мая в США. Однако оба раза вечера бокса отменяли из-за коронавируса. Теперь же парни получили новую дату – 29 августа, сообщил авторитетный портал BoxingScene. В своем комментарии Виктор со спокойствием рассказал о готовности к "файту" в Лас-Вегасе:

"Я очень возбужден в связи с возвращением и с нетерпением жду, когда снова смогу биться. Я иду на ринг, чтобы завоевать титулы чемпиона мира. Я тренируюсь еще с момента первого объявления о нашем бое и максимально на нем сосредоточен".

В июне украинский боксер в Лос-Анджелесе встретил земляка и знаменитого тренера.

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