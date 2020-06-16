Украинский боксер в Лос-Анджелесе встретил земляка и знаменитого тренера и готовится к чемпионскому бою

Виктор Постол надеется выйти в ринг против Хосе Рамиреса в первой половине августа

Украинец Виктор Постол уже начал подготовку к поединку против американца мексиканского происхождения Хосе Рамиреса. Мы писали о том, что известна дата боя Постола за два пояса в США, хотя ранее поединок дважды переносили из-за коронавируса. Ожидается, что вечер бокса пройдет в начале августа.

36-летний Постол открыл тренировочный лагерь в Лос-Анджелесе, куда он прилетел неделю назад. В Калифорнии Виктор встретил соотечественника – еще одного хорошо известного нашего боксера Ивана Редкача. Вместе парни совершили пробежку на берегу океана, преодолев 11 км.

INSTAGRAM

А во вторник утром по киевскому времени (в понедельник вечером – по времени западного побережья США) Постол поделился фотографией уже из знаменитого тренировочного зала Wild Card. Помогать украинцу тренироваться будет не менее знаменитый тренер Фредди Роуч, в свое время работавший с Майком Тайсоном, Мэнни Пакьяо, Бернардом Хопкинсом, украинскими чемпионами Владимиром Кличко и Вячеславом Сенченко.

INSTAGRAM

Реклама

27-летний Рамирес, который живет в Калифорнии, обладает поясами чемпиона мира в весовой категории до 63,5 кг (super light) по версиям WBC и WBO. Он выиграл 25 боев в профессионалах (17 – нокаутом). Постол в 2015-2016 годах владел титулом чемпиона в первом полусреднем весе, но затем дважды проигрывал. В активе украинца – 31 победа.

Ранее Рамирес отозвался о будущем бое с Постолом: "Для него это – шанс".

Смотрите, как Владимир Кличко проводит спарринг с ветераном Эвандером Холифилдом

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама